Парад на День Независимости будет? Кабмин пошел наперекор Зеленскому

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад.

Во время заседания правительства в среду, 10 июля, он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

"Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, государства. И считаю, что во время этого парада миллионы украинцев смогут засвидетельствовать свое почтение и уважение нашим героям", – сказал Гройсман.

Парад на День Независимости

В то же время премьер поддержал решение Зеленского выделить 300 млн гривен на премии военнослужащим. "Я считаю, что предложение президента о направлении дополнительных 300 млн грн на повышение соцстандартов для наших воинов, является абсолютно правильным, я его поддерживаю", – сказал Гройсман

Он считает, что профинансировать парад надо не за счет социальных выплат, а за счет других источников. Он также отметил, что у него есть "идеи об источниках финансирования парада".

Окончательное решение за Зеленским: Минфин проведет анализ, а правительство предоставит предложения относительно финансирования парада президенту.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся