Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний имени Робера Коха считает, что #пандемия на #Коронавирус #covid199 может длиться два года.
Туризм умрет, пассажирские авиа-перевозки исчезнут, гостиницы перестроят на коровники, в ресторанах будут разводить поросят, девки из "эскорт-услуг" станут доярками.
Прелестно, прелестно...
Владельцы сетей отелей, ресторанов, крупнейших турфирм и авиа-перевозчики требуют у правительств компенсаций в сотни миллиардов - триллионы долларов.
Персонал уже уволен или в процессе увольнения. Авиа-перевозчики, например, уже массово увольняют персонал по всему миру, в то время как мировая авиапромышленность останавливает производство.
Западные правительства одно за другим объявляют о масштабных мерах стимулирования экономики.
Администрация Трампа хочет потратить на это 1 триллион долларов - для сравнения, это практически годовой бюджет Великобритании. Это больше, чем власти США потратили в 2008 году для борьбы с последствиями кризиса.
Правительство США намерено поддержать авиакомпании, отели и другие бизнесы.
Аналогичные меры анонсировали и в Британии - правительство предложило выделить 330 млрд фунтов на поддержку бизнеса.
Правительство Франции также готовит пакет в 45 миллиардов евро для поддержки экономики. В Канаде власти выделят бизнесу 19 миллиардов долларов США.
В итоге, толстосумы получат многомиллиардные компенсации; наёмные работники - дырку от бублика, - каждому своё.
Впрочем, всё как всегда.
Например, Volkswagen, а вслед за ним и чешские и китайские заводы Škoda, останавливают производство до принятия новых решений. Только в Чехии без работы остаются более 30 тысяч человек.
По прогнозу российского Сбербанка, при худшем варианте развития кризиса цена на нефть упадет до 20 долларов за баррель, а курс доллара в России вырастет до 100 рублей.
Судя по всему, в Сбербанке РФ прогнозом занимаются величайшие оптимисты всех времен и народов.
Рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует, что в 2020 году вся мировая экономика окажется в рецессии.
Если судить исключительно по официальным данным, смертность от коронавируса на сегодня: 8000/200 000=4%, в Италии: 2500/31500 = 8%.
На диаграмме: последствия пандемии для Китайской экономики по результатам января-февраля. Это в четыре раза хуже, чем прогнозировалось ранее.
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