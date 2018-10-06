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МирСпорт

''Пальма со штукатуркой'': в сети показали, чем кормят крымчан

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В оккупированном Российской Федерации Крыму один из местных молокозаводов выпустил творог, в котором находились куски штукатурки.

"Сакский творожок с кусками штукатурки", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

По ее словам, раньше продукция крымского молокозавода была великолепной, а после оккупации превратилась в "пальму со штукатуркой".

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''Пальма со штукатуркой'': в сети показали, чем кормят крымчан

Twitter RoksolanaToday&Крым

Напомним, эксперты предрекли резкое подорожание продуктов в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А вы как думали? Это ведь оккупанты специально тайком добавляют штукатурку в творог, чтобы роксолану до экстаза довести...
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
На днях начальник отдела внутренней политики горсовета Фастова (Киевская область) Светлана Янковская рассказала, что к ним обратился пенсионер, нашедший в купленных пельменях... настоящий зубной протез! Чиновник не спросила его имени, но предложила больше не покупать продукты на местной Привокзальной площади. Также она дала неожиданный совет: "Коронка на протезе была явно золотой. Я посоветовала дедушке сдать находку в ломбард, а на вырученные деньги купить мяса для пельменей. Дедушка засиял, сказал, что так и сделает", — рассказала она. Впрочем, по словам местных жителей, для Привокзальной площади неожиданные находки в еде — не новинка. "У меня на глазах у бабушки упал творог на землю, а она его подняла и продолжила продавать. Это как называется?", — возмущается жительница Фастова Илона Крыжановская. БОРЩ И БУБЛИКИ. Происходит подобное не только на рынках. Киевлянка Юлия Чубарь рассказывает, что столкнулась с этим в одном из кафе столицы. "Заказала украинский борщ с пампушками. Но только поднесла ложку к тарелке, как увидела, что в ней плавает... пластиковая стяжка! Администратор предложила заменить мой борщ. Но откуда мне нальют новую порцию борща? Из той же кастрюли, где варилась эта стяжка? На это администратор не нашлась, что ответить, и просто вернула мне деньги", — рассказала она с "Сегодня". Были также случаи обнаружения окурков в консервах, а также стекла или иголки в упаковках с печеньем и крупой и т. д.
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Kozeyko Irina
Kozeyko Irina
Можно подумать,такого больше нигде не случается..Такое ощущение по заголовку,что так выпускают все время и этим кормят людей..
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