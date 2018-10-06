''Пальма со штукатуркой'': в сети показали, чем кормят крымчан

В оккупированном Российской Федерации Крыму один из местных молокозаводов выпустил творог, в котором находились куски штукатурки.
"Сакский творожок с кусками штукатурки", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
По ее словам, раньше продукция крымского молокозавода была великолепной, а после оккупации превратилась в "пальму со штукатуркой".
Twitter RoksolanaToday&Крым
Сакский творожок с кусками штукатурки— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 5 октября 2018 г.
Раньше продукция их была великолепной!
Теперь пальма с штукатуркой... pic.twitter.com/amL1mYkBdK
Напомним, эксперты предрекли резкое подорожание продуктов в Крыму.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.
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