''Пальма со штукатуркой'': в сети показали, чем кормят крымчан

В оккупированном Российской Федерации Крыму один из местных молокозаводов выпустил творог, в котором находились куски штукатурки.

"Сакский творожок с кусками штукатурки", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

По ее словам, раньше продукция крымского молокозавода была великолепной, а после оккупации превратилась в "пальму со штукатуркой".

Twitter RoksolanaToday&Крым

Сакский творожок с кусками штукатурки

Раньше продукция их была великолепной!

Теперь пальма с штукатуркой... pic.twitter.com/amL1mYkBdK — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 5 октября 2018 г.

Напомним, эксперты предрекли резкое подорожание продуктов в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.