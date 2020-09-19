Палица пояснил, почему в Украине такие высокие налоги

В Украине один из самых высоких уровней налогов в мире, потому что этого требуют от нас международные кредиторы и "партнеры".

Об этом во время Открытого форума сторонников партии "ЗА МЙБУТНЄ" в Краматорске заявил лидер политсилы, нардеп Игорь Палица.

"ВВП страны у нас 150 млрд долларов за 2019 год. А налоговая нагрузка – 42%. То есть, 42% из ВВП – налоги. Например, в США – это 25%. А в Китае, наиболее быстро растущей экономике мира, – 11 %. Это дает возможность бизнесу быть конкурентоспособным. Мы же не снижаем налоги, потому что нам это запрещено. Мам МВФ и Международный банк запретили это. Если мы снизим налоги, то станем конкурентоспособными. Мы будем экспортировать продукцию, станем участниками мировых рынков. А для чего это нашим международным "друзьям", если они потеряют возможность сами продавать на мировых рынках и продавать нам свою продукцию?" – утверждает нардеп.

Палица предупредил о требованиях кредиторов по налогам Пресс-служба "ЗА МАЙБУТНЄ"

Он уверен, что даже ситуация в сельском хозяйстве свидетельствует о диктате международных кредиторов Украины.

"У нас сегодня овощи и фрукты продаются импортные, а не свои. Потому что в Европе сельское хозяйство дотируется, а у нас – убивается... Они нас колонизировали и продолжают это делать", – считает Палица.