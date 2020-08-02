Пальчевский назвал способ для Украины экономически догнать Турцию

Лидер политической силы "Победа Пальчевский" Андрей Пальчевский дал совет, как Украине догнать Турцию по уровню развития экономики.

Об этом он сказал в своем видео блоге на Facebook.

Общественный деятель уверен, что Украина сможет догнать Турцию, если не будет выбирать архаичных руководителей страны.

"Догоним (Турцию. - Ред.), при одном условии, что руководителей страны мы больше не будем выбирать архаичных. Это касается, что Леонида Макаровича, Даниловича, Викторов всех мастей, первого Владимира, несмотря на молодость, он тоже архаичный. Вышиванки, кувшины, пчелы, а дальше все то же самое", – сказал Пальчевский.

Он заявил, что Украиной должны управлять люди, которые смотрят вперед.

"Пока мы не поймем, что нам нужны люди, которые смотрят вперед, а не назад, будем ездить в Турцию. А в Одессе будет дорого и грязно", – резюмировал Пальчевский.

Напомним, согласно данным социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, во второй тур выборов мэра Киева проходят два кандидата – Владимир Кличко и Андрей Пальчевский. В то же время, Пальчевский пока официально не объявил о своем выдвижении.