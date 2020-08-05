"Пакет малыша" будут давать деньгами: в Минсоцполитики озвучили условия

Деньги, которые выплатят вместо "пакете малыша", можно будет потратить только на детские товары и только в определенных магазинах. Компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен будут контролировать с помощью специальной системы.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Евгений Котик на телеканале "Дом". Он уточнил, что контролировать назначение денег будет банк, Минсоцполитики, а также торговая сеть, которая присоединилась к проекту.

"В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать. Относительно торговых сетей, хотел бы отметить, что они будут не специализированные. Мы не будем создавать определенные какие-то новые. Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях", – пояснил он.

По словам Котика, в Минсоцполитики рассматривают вопрос для родителей возможности выбора – получить "пакет малыша" или 5 тысяч гривен.

В частности, одной из основных задач этого пилотного проекта является узнать, какая форма – натуральная или денежная – будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров более оптимальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного.

Среди всех регионов Украины только в Донецкой области роженицам не выдали ни одного "бэби-бокса" с 2018 года, когда эта программа заработала на государственном уровне.