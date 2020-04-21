Падение цен на нефть: стали известны причины обвала

Падение цен на нефть марки WTI, которое произошло в понедельник, 20 апреля, войдет в учебники, поскольку именно в этот день одномоментно не совпали спрос и предложение, а запасов в хранилищах не хватило для покрытия разницы.

Об этом написал во вторник, 21 апреля, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Он уточнил, что в целом ситуация в понедельник касалась не всей нефти, а только сырой нефти WTI (West Texas Intermediate). Также в минус ушли и котировки нефти на европейском спот-рынке, но не так катастрофически для Urals и Brent.

По его словам, основной причиной падения стоимости – отсутствие спроса на рынке в связи карантинными мерами стран из-за вспышки коронавируса.

"Огромное превышение предложения над спросом прямо сейчас, которое надо или перерабатывать (WTI crude oil - это сырая нефть), или сберегать, ожидая большего спроса в будущем. По данным Минэнерго США, суточные объемы переработки нефти снижаются уже вторую неделю подряд, запасы нефти за прошедшую неделю выросли на 19,25 млн баррелей, превзойдя ожидания экспертов в полтора раза. А мы помним, что, если вы купили данный контракт, то нефть надо куда-то закачивать, а закачивать некуда – хранилища нефти забиты. Сливать в океан тоже не вариант", – написал Рашкован.

Он также добавил, что дополнительный негатив рынку добавляет тот факт, что в танкерах, которые бороздят морские просторы от Сингапура до Нью Йорка, также уже накопились рекордные 160 млн баррелей сырой нефти (то есть вместо логистической функции танкеры сейчас используются как передвижные хранилища, не особо спешащие в порт назначения – их просто негде разгружать).

Нефть

"Этот день (понедельник, 20 апреля) стал черным для рынка нефти потому, что одномоментно не совпали спрос и предложение, а ограничения в объемах хранилищ не смогли компенсировать этот разрыв", - уточнил Рашкован.

Отрицательная цена на фьючерс означала следующее: продавец фьючерсного контракта доплатит более 30 долларов покупателю контракта за то, что тот купит у него сырую нефть и потом ее закачает в какие-то свои законтрактованные хранилища, подчеркнул он.

Отметим, что цены на нефть WTI с самой ближайшей поставкой поднялись почти до $1,5 за баррель после падения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.