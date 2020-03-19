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19 марта • обновлено в 11:47
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Падение цен на нефть ударило по Саудовской Аравии: стали известны потери

5.3т
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Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета на этот год из-за падения цен на нефть.

Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, сообщают местные СМИ.

Пока пострадали наименее значимые статьи, которые лишились финансирования на 50 миллиардов риалов (13,32 миллиарда долларов). В совокупности эта сумма составляет менее пяти процентов бюджета.

Саудовская Аравия подсчитывает потери

Саудовская Аравия подсчитывает потери

planeta.press

Аль-Джадаан не исключил, что в случае обострения ситуации с распространением коронавируса во всем мире и новых проблем на нефтяном рынке статьи расходов могут пересмотреть дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • Майские фьючерсы на Brent по состоянию на 19 марта пытаются восстановиться, после обвала цен накануне, тем не менее, сейчас нефть торгуется все еще ниже отметки $27 за баррель.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Саудовская Аравия
Тег
нефть
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
А шо, у шейха нэма золотогу зопасу? Так к хох ликам обратитесь, те последние шравовары скынут,на благо арабии
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Развалится и аравия и рашка - надо нам быть готовым к этому - не только до урала земли нам надо принять, но и на юг спуститься -турецкие друзья будут не против !
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2 из 3 ответов | показать все
Sagan Oleg
Sagan Oleg
Minaev Alexey, у вас турецкие друзья?!ну,ну........
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Minaev Alexey, ты ошибся, турецкие хозяева помнят откуда они привозили себе рабов
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Зрада у бородатых побратымов!
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Экономика

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