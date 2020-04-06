Падение рынка нефти заставило Трампа пойти на крайние меры

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

"Если они (Россия и Саудовская Аравия) не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", — сказал он журналистам., отметив, что США не хотят покупать иностранную нефть, передает РИА "Новости".

Дональд Трамп zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

Также стало известно, что встречу стран ОПЕК о возможном сокращении добычи нефти и прекращении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией перенесли с 6 апреля на 9 апреля 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!