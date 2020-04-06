Главная Новости
6 апреля • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Падение рынка нефти заставило Трампа пойти на крайние меры

Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести "очень существенные" пошлины на нефть, если цены останутся на нынешнем уровне.

"Если они (Россия и Саудовская Аравия) не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть", — сказал он журналистам., отметив, что США не хотят покупать иностранную нефть, передает РИА "Новости".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

zik.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратила свое действие 1 апреля.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о завершении нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией.

При этом в то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консультаций глав России и Саудовской Аравии по вопросу цен на нефть в ближайшее время не планируется. По его словам, сейчас нет и речи о новой сделке взамен ОПЕК+ для стабилизации на рынке нефти.

Также стало известно, что встречу стран ОПЕК о возможном сокращении добычи нефти и прекращении ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией перенесли с 6 апреля на 9 апреля 2020 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
нефть
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semenov Igor
Semenov Igor
Это хорошо, когда та или иная страна энергетически независима от других стран.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ну, что лапти ухлопали американских сланцевиков? Это же какими надо быть ослами? Впрочем совок 2.0..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Кретинский Игорь, а что не ухлопали? Это еще только месяц прошел, а сланцевики понеслись банкротиться и Трамп признал, что в США стоит вопрос о потере всей отрасли сланцевой нефти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кризский Игорь, Котировки рапса и улиток не интересуют?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги