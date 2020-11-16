Падение экономики Украины и Польши сравнили. График

В Украине реальный ВВП в третьем квартале упал на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В то же время, в Польше этот показатель составляет 1,6%.

Об этом написал на своей странице в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"По оперативным данным, реальный ВВП Украины в третьем квартале 2020 упал на 3,5% к третьему кварталу 2019 года. В Польше, которую кто-то там собирается догонять, за этот же период снижение составило лишь 1,6%", – сказано в сообщении.

Падение ВВП Украины Facebook Владимира Компанийця

Падение ВВП Украины Facebook Володмиира Компанийця

По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале было равно 11,4%, а в первом – 1,3%. По отношению ко второму кварталу этого года, ВВП в третьем квартале вырос (с учетом сезонного фактора) на 8,5%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Кабмин обнародовал "Аудит украинской экономики", заявив, что проведенные проверки выявили финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 625,1 млрд грн.

Отмечено, что за ВВП на душу населения Украина заметно отстает не только от таких стран, как Литва, Польша или Турция, но также и от Беларуси, занимая позицию между Молдовой и Конго.