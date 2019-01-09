Падение биткоина не избежать: прогноз аналитиков

Курс биткоина во второй половине 2019 года может стабилизироваться, однако до этого момента падения не избежать.

Об этом говорится в публикации Stock Markets Group. Курс биткоина начал новую неделю ростом, и несмотря на продолжающиеся праздники совершил прорыв на 5%. Так, цена биткоина уверенно преодолела отметку в $4000 и пытается закрепиться немного выше.

Биткоин ожидает еще большее снижение в рамках глобального тренда. В первые два квартала 2019 года криптовалюта продолжит падать, а недавний краткосрочный рост только предупреждает инвесторов о том, что очередная фаза медвежьего рынка еще впереди. Эксперты предупреждают, что если рынок начнет рост, наряду с высокой волатильностью как в последние полгода, падение курса многих криптовалют неизбежно.

Курс биткоина Pixabay

"Быстрое развитие рынка может изменить ситуацию в том случае, если биткоин и другие активы начнут шире использоваться, или будут интегрированы в мировую финансовую систему", – говорится в материале.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.