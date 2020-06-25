Украинцы бурно отреагировали на слова Третьяковой о детях: 'Падать больше некуда'

Украинцы резко отреагировали на заявление "слуги народа" Галины Третьяковой, которая сказала, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества". Теперь от нее требуют сложить депутатский мандат.

Ее подход назвали "классовой евгеникой" и добавили, что большинство парламентариев в Украине также "не очень высокого качества". OBOZREVATEL собрал самые яркие высказывания.

"Напомню, эта госпожа в прошлом году говорила, что атошники – это работники, которые продают свою наемную силу. Мне где-то глубоко внутри стало очень обидно, но, с другой стороны, я обрадовался, что нас по крайней мере не стерилизуют", – написал в Facebook офицер Нацгвардии Харитон Старский.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Харитон Старский

"Позволю себе напомнить госпоже Третьяковой, что у нас и большинство парламентариев не очень высокого качества", – высказался политолог и доцент КПИ Евгений Магда.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Евгений Магда

А екс-нардеп Борислав Береза опубликовал разбор видео и заявил, что "это какой-то трэш с запахом нацизма", а сами "слуги" не уважают своих избирателей.

"Я это увидел. И меня начало тошнить от этого. И вот эта абсолютная хрустальная гадость сидит в ВР. А слова о "детях плохого качества" – это какой-то трэш с запахом нацизма. Интересно, а когда эта представительница моносброда предложит мерить черепа циркулями? И как скоро предложит стерилизовать женщин без высшего образования в Украине? Вы понимаете, что это не оговорка, а ее жизненная философия? В общем, после такого у меня нет вопроса к социальной политике "слуг". Ее просто нет. Моносброд многих своих избирателей за людей не считает. И это диагноз", – категорически высказался Береза.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Борислав Береза

"Не "слуга народа", а глава комитета социальной политики ВР. Я даже не знаю, как это назвать – "классовая евгеника"?", – спросил переводчик Остап Украинец.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Остап Украинец

"Зачем я это послушала? Галина Третьякова, народный депутат ВР от "Слуги народа", глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. О кастрировании, стерилизации, детях низкого качества, Тэтчер и Ли Куан Ю сказала, вот о Спарте и о Нараяме забыла. А хорошие же примеры! Старых – в горы, больных и немощных – с горы", – заявила писательница и активистка Зоя Казанжи на своей странице в Facebook.

Реакция соцсетей словами Галины Третьяковой о детях. Facebook / Зоя Казанжи

"Как думаете, это также монтаж?" – отреагировала на видео журналистка Диана Буцько, имея в виду попытки "слуг" оправдаться за недавний скандал с оскорбительными высказываниями нардепов Давида Арахамии и Александра Корниенко об их коллеге Ирине Аллахвердиевой.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Диана Буцко

"Слуга народа Третьякова – помните, это та, которая радовалась возможности эротическим утех на новом матрасе, – заявила, что, оказывается, у безработных рождаются "дети очень низкого качества". Надеюсь, это вырвано из контекста, как и ту корабельную сосну, а то я начинаю думать, что "слуги народа" – дети безработных", – написал руководитель Украинского центра социально-правовых исследований Владимир Пилипенко.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Владимир Пилипенко

"Сначала она с парламентской трибуны поздравляет людей с инвалидностью с "днем инвалида", потом заявляет, что дети, видите ли, разного качества бывают, а стерилизовать женщин без образования – норм... Что дальше?! По логике – отставка!" – написала тележурналистка Ирина Заславец.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Ирина Заславец

А некоторые блогеры спрашивают – не является ли скандал с Третьяковой попыткой отвлечь внимание от других "побед" власти?

"Вопрос для конспирологов. Друзья, как вы думаете, социальный рейхсфюрер Третьякова политикой стерилизации во имя полноценности расы (думаю, есть и те, кто ее втайне поддерживают) отвлекает нас от:

комикса "Баба aka сосна морская". 300 выпусков за четыре месяца, тираж ограничен;

наброска блокбастера "ВАЗ Шестой vs дальнобойщики" (ставлю на дальнобойщиков);

очередной серии "пленок Деркача о Байдена" (Онищенко, кстати, хвастался, что пленки его. Но чет больше ничего не слышно);

ваш вариант?" – устроил опрос журналист Антон Пидлуцкий.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Facebook / Антон Пидлуцкий

"Зеленый фашизм, или обычная шизофрения", – коротко высказался политолог Павел Нусс.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Twitter / Павел Нусс

"А дохтур Третьякова-Менгеле уже написала, что вырвали? Из контекста", – отметил в Twitter пользователь Евгений Зинченко.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Twitter / Евгений Зинченко

"Видимо, у Зеленского подбирали слуг народа с сомнительными моральными качествами. Вот и Галина Третьякова заговорила, что в бедных семьях рождаются неправильные дети. Не говоря о намеках на стерилизацию тех, кто претендует на соцпомощь. Падать больше некуда", – написал журналист Стах Розсоха в Twitter.

Реакция соцсетей на слова Галины Третьяковой о детях. Twitter / Стах Розсоха

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети стала вирусной оскорбительная фраза нардепов от "Слуги народа" Давида Арахамиа и Александра Корниенко об их коллеге Ирине Аллахвердиевой. Обсуждая женщину, политики назвали ее "рабочей бабой, как корабельная сосна".

В сети всплыло скандальное видео председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова публично отреагировала на обвинения в некорректности после ее слов о детях "низкого качества".