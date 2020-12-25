'Больше нет сил так жить!' Украинским медикам надоело терпеть унижения, они собрались в Европу

В украинских больницах катастрофически не хватает медиков. Анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты вынуждены работать на два медучреждения, а медсестры работают за себя и за уволившуюся коллегу. Люди измотаны и падают с ног, а на свои зарплаты не могут даже купить подарок детям к Новому году. Часть медиков уже уехала в Европу, а другие – пишут заявления об увольнении.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине назрела реальная катастрофа с медицинским персоналом. Врачи и медсестры считают за счастье работать в COVID-отделениях и хотя бы получать 300% надбавки. И это несмотря на риски заразиться и даже умереть. Но они очень боятся, что с нового года и эти доплаты урежут.

"Представьте, что наши люди теперь на эти коронавирусные надбавки ремонтируют себе квартиры и отправляют детей учиться. Раньше они не могли себе этого позволить. Поэтому если со следующего года и это урежут, то я не представляю, кто останется работать", –рассказывает OBOZREVATEL врач-инфекционист с Черновцов Ольга Кобевко.

Она говорит, что работает на две больницы – областную и городскую. "С наступлением пандемии выяснилось, что в городской больнице Черновцов нет инфекционистов, поэтому нас просили поработать и там. До обеда я работаю в областной, после – в городской", – рассказывает Кобевко.

По словам доктора, из-за того, что врачей не хватает, приходится перерабатывать. Например, у врача-инфекциониста 48 часов выходных. Но оставить пациентов один на один с болезнью на двое суток невозможно. Поэтому приходится в свободное время приходить в отделение.

Чтобы помочь своим малочисленным коллегам справиться с больными, после смены остаются и медсестры.

"Я знаю людей, которые уже уехали в Польшу на заработки. У меня у самой было два таких предложения, но я пока не решилась. У меня оклад 5051 грн. Я врач высшей категории с опытом работы шесть лет. У меня два диплома о высшем образовании. Но жить на такие деньги, воспитывать ребенка – очень тяжело", – говорит Кобевко.

Медсестра из Полтавской областной клинической больницы им. Склифасовского рассказывает, что уже собирается выезжать в Европу на работу.

"За декабрь нам дали по 2 тысячи гривен и сказали, чтобы зарплату мы не ждали – получим уже после праздников. Не знаю, как ребенку в глаза смотреть, потому что не смогу купить ему подарок под елочку", – говорит OBOZREVATEL женщина (она просила не называть ее имени).

По словам медсестры, COVID-доплаты им не дают. Мало того, в их больнице произносить слово "коронавирус" запрещено. А для защиты выдают только одну маску и перчатки в день.

"Пациентам ставят диагноз пневмония. Никакого коронавируса, чтобы не дай бог нам ничего не доплачивать. А уж если ты подхватил вирус, то это не на работе! В магазине, транспорте, семье – где угодно, только не в больнице, тут коронавируса не существует. У нас в реанимации лежит наша коллега, она уже на кислороде. Но ей тоже пишут пневмония, хотя мы все знаем, что это COVID-19. Очень много людей в реанимации умирают, выживших единицы. Но все молчат, потому что боятся остаться и без такой работы", – рассказывает медсестра.

Медсестры буквально падают с ног. Из-за нехватки медперсонала они вынуждены работать на 1,5 ставки. Дома женщины практически не бывают. "Я иногда просыпаюсь ночью и вижу, что сплю в одежде. Просто как пришла домой, прилегла на диван – и уснула", – рассказывает женщина.

Вместо четырех медсестер на смене в реанимации работают только три. Иногда помогают студенты-медики.

"На днях в Германию выехал хороший доктор вместе с семьей. Я знаю, что мои коллеги уезжают работать в Польшу даже не по специальности, потому что даже на заводе там платят в разы больше, чем медикам в Украине. Я тоже поеду, у меня больше нет сил вот так жить", – подводит итог медсестра.

Еще одна медсестра с Ривненской области Виктория уже написала заявление на увольнение, поскольку больше не может работать в таких условиях.

"Нам не платят доплату за коронавирус, хотя все мы работаем с такими пациентами. А даже нашу мизерную зарплату задерживают на 2-4 месяца. Мы уже обращались к мэру, ходили на сессию горсовета. И только через 2,5 месяца нам дали по 3400 грн, и на этом все!" – рассказывает OBOZREVATEL Виктория.

По словам медсестры, две ее коллеги уже выехали на работу в Чехию. Работают там официально, правда, на оформление документов ушел почти год.

"Подруга в Чехии получает 45 тысяч гривен. Другие уже работают в Польше в коронавирусных госпиталях, там в час получают 700 грн. Многие мои коллеги боятся перемен, но смотрят на опыт подруг и уже пакуют чемоданы. Тут делать нам нечего", – говорит женщина.

Ривненский волонтер Виктория Шинкаренко говорит, что такая ситуация с медиками в Украине уже приводит к тому, что они массово выезжают в Европу, особенно в Польшу, которая упростила трудоустройство украинских медсестер и врачей в их стране.

"Это будет, как со студентами несколько лет назад. Когда Польша вступила в Евросоюз, их студенты поехали учиться в европейские вузы. Тогда Польша открыла двери своих вузов для украинцев. Так и с медиками будет. У меня знакомая детский анестезиолог, это вообще редкая специальность для нас. Так она рассказывает, что им 27 ноября выдали только аванс за ноябрь. Ей пришлось за садик платить с кредитной карты. Она теперь взяла весь накопленный отпуск и учит польский язык. Дальше – поедет работать в Польшу", – рассказывает OBOZREVATEL Шинкаренко.

Также она добавляет, что в городских больницах почти не осталось санитарок – большинство уволились из-за коронавируса. Поскольку это пожилые женщины, то они не захотели рисковать за 3-4 тысячи. Теперь два этажа в больнице убирают две санитарки.

В Кропивницком на Кировоградщине ситуация с медиками тоже плохая. Мэр города уже объявил, что им не хватает с десяток инфекционистов, реаниматологов и терапевтов.

"Мэр готов выделять для врачей квартиры из специального фонда, лишь бы люди пришли работать", – рассказывает OBOZREVATEL волонтер Инна Колпак.

По ее словам, не хватает медсестер. Они вынуждены работать на полторы ставки, однако все равно это маленькие деньги, а люди вымотаны. "Многие уволились из-за коронавируса, те, кто переболел, тоже уходят. Врачей и раньше не хватало, а сейчас просто катастрофа. Непонятная ситуация и с выплатами для семей умерших врачей. У нас скончался один врач, так ему не делали тест. И теперь семья не может рассчитывать на материальную помощь", – говорит Колпак.

Медсестра больницы №4 из Сум Юлия Витовская рассказывает, что в их больнице прошли сокращения. "Нам говорили, что это оптимизация, чтобы якобы больше платить оставшимся медикам. Естественно, на наших зарплатах это никак не отразилось. А штат просеяли замечательно. У нас при больнице есть две поликлиники. Так вот в одной из них медиков терапевтического отделения уволить не смогли, побоялись. Так теперь им не дают работать. Люди сидят по домам и получают 1,5 тысячи гривен, а к работе их не привлекают", – рассказывает OBOZREVATEL Витовская.

В этой больнице также нет анестезиолога, на время эпидемии пришлось заключать контракт со специалистом с другого медучреждения. Также людям срезают доплаты, а медсестрам приходится работать за себя и за уволенных коллег: людей мало, а работу никто не отменял.

"У нас уже несколько человек уехали в Польшу. Сначала они боялись. Уезжали, взяв отпуск за свой счет. А теперь уже все, полностью рассчитались. Они там работают не по специальности, но это лучше, чем тут в больнице на мизерные зарплаты", – говорит Витовская.

Однако не смотря на такое положение дел с медиками, в правительстве так и не услышали просьбы людей о повышении зарплат. Конечно, не все и не сразу решатся уехать за рубеж. Но при такой тенденции через год точно придется закрывать некоторые больницы – потому что просто некому будет лечить пациентов.

А украинцам придется выстраиваться в длинные очереди для того, чтобы попасть на прием хоть к какому-то специалисту. Зато теперь, судя по вакансиям, активно развиваются частные клиники, которые набирают к себе на работу и врачей, и медсестер. Только их расценки не по карману многим украинцам.