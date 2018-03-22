Пачка сигарет в Украине подорожает до 90-100 грн: почему и когда

Уже через несколько лет сигареты в Украине будут продавать по европейским ценам. Такое обязательство прописано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. В результате постепенно средняя стоимость пачки сигарет увеличится до 90-100 грн. Акцизы будут поднимать постепенно – до 2025 года. За 2018 год их поднимут на 29,7%, а курильщики дополнительно заплатят в бюджет почти 12 млрд грн.

"Обозреватель" разобрался, как подорожает табак в Украине и как это отобразится на бюджете.

Курильщикам в Украине придется заплатить больше

В Украине - около 7 млн курильщиков, об этом свидетельствуют данные опроса GATS. При этом каждый тратит в среднем 460 грн на сигареты в месяц. Всемирная организация здравоохранения призвала правительства взять под контроль ситуацию с числом граждан с "вредной привычкой". Табак не только сокращает ожидаемую продолжительность жизни, но и наносит вред окружающей среде: в сигаретах находится более 7 тыс. токсичных веществ. Один из рычагов влияния власти на число курильщиков – повышение акцизов на табак. С одной стороны, это сокращает потребление, а с другой – пополняет бюджет страны.

На данный момент в Украине средняя стоимость пачки сигарет колеблется в пределах 25-27 грн, в то же время в соседней Польше – 103 грн, а в Великобритании – более 376 грн. Правда, такая разница в ценах продержится еще несколько лет. Постепенно акцизы на табачные изделия будут повышать хотя бы до уровня минимальных в ЕС. В результате размер акциза увеличится с 20 евро (по состоянию на конец прошлого года) до 90 евро за тысячу сигарет.

В этом году ожидается подорожание в пределах 4-5 грн, согласно подсчетам "Обозревателя". В то же время в Украинском центре контроля над табаком озвучили прогноз, согласно которому цены вырастут на 6 грн. Точно спрогнозировать, как будут меняться цены, сложно, учитывая, что на стоимость пачки влияют не только акцизы. Однако, если принять во внимании, что резких курсовых скачков не будет, то пачка через семь лет будет продаваться уже по 90-100 грн.

К слову, дорогие сигареты дополнительно облагаются адвалорным (устанавливается в процентах от произведенного товара) акцизом. На данный момент это 12%, в то же время в странах ЕС минимальная ставка адвалорного акциза составляет больше 21%.

Стоит отметить, что на стоимость сигарет также влияют цены на сырье, заработная плата сотрудников, курс гривни, расходы на коммунальные услуги и т.д.

Что получит бюджет

В законопроекте, которым вносились изменения в Налоговый кодекс и повышались акцизы, сказано, что "дорогие" сигареты позволят только в этом году дополнительно собрать с курильщиков 11,7 млрд грн. При этом стоит учитывать, что с каждым годом количество проданных пачек будет снижаться, а поступления в бюджет из-за роста цен – увеличиваться. "Акцизный налог на табачные изделия станет основной статьей дополнительного дохода в бюджете 2018 года", – заявили в пресс-службе ГФС.

Общие поступления от повышения акцизов на сигареты постепенно увеличатся почти на 30 млрд грн и достигнут отметки в 100 млрд грн. Параллельно снизятся объемы продаж. Во всемирном банке заявляют, что уже к 2020-му поступления от акцизов на табачные изделия могут составить 2,5% ВВП.

Повышение акцизов поддерживают и в украинском Минздраве. Так, в ведомстве презентовали статистику, которая показывает зависимость акцизной ставки и количества заболеваний, смертей от пожаров. И чем больше придется платить украинцам с вредной привычкой, тем меньше в Украине будет курильщиков.