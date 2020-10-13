Озвучена зарплата Кличко без надбавок и премий
Мэр Киева заработал в сентябре 47,3 тыс. гривен
Надбавок и премий в прошлом месяце Кличко не получал
Одновременно с этим заместители главы КГГА заработали от 22 тыс. до 45,2 тыс. гривен
Зарплата мэра Киева Виталия Кличко за сентябрь составила 47,3 тыс. гривен.
Соответствующая сумма состоит из 45,3 тыс. гривен должностного оклада и 2 тыс. гривен отпускных. Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации на запрос "Українських новин".
Таким образом, надбавок и премий в сентябре Кличко не получал.
Одновременно с этим заместители мэра Киева заработали в прошлом месяце от 22 тыс. до 45,2 тыс. гривен.
Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 28,9 тыс. гривен, Валентина Мондриевского – 21,9 тыс. гривен, Вячеслава Непопа – 39,7 тыс. гривен, Петра Пантелеева – 45,2 тыс. гривен, Александра Харченко – 30,3 тыс. гривен, Марины Хонды – 44,4 тыс. гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Кабинет министров Украины принял решение об увеличении должностного оклада мэра Киева Виталия Кличко, который также является главой Киевской городской государственной администрации.