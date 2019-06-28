Отзывает заявку: Россия внезапно отказалась от маршрута "Северного потока-2"

Российская компания Nord Stream 2, которая строит газопровод в обход Украины "Северный поток-2", отзывает заявку от 2017 года по южному маршруту в территориальных водах Дании.

Такое заявление сделали в компании. Отмечается, что речь идет об основном маршруте газопровода. На такие меры российская компания пошла из-за невозможности согласовать с властями Дании прокладку "Северного потока-2" в их территориальных водах.

Как указано, Nord Stream 2 продолжит работу с Данией по двум другим маршрутам после отзыва одной заявки. Всего в Датское энергетическое агентство было подано три заявки по разным маршрутам.

"Северный поток - 2" отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру", - говорится в сообщении.

"Северный поток-2"

Как пояснил глава Nord Stream 2 AG Матиас Варниг, компания чувствовала необходимость в таком шаге, так как "бывшее правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения".

Заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении. Одна из заявок, по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, была подана в августе 2018 года. Другая заявка была подана в мае этого года по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

"Оба этих маршрута проходят только через исключительную экономическую зону (ИЭЗ), вне территориальных вод Дании. Соответственно, в отношении данных маршрутов, рекомендация министра иностранных дел не требуется; решение о согласии по определенному маршруту должно быть выдано исключительно по итогам открытого процесса рассмотрения заявки в соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации Объединенных Наций (UNCLOS). В соответствии с данной Конвенцией компетентные органы обязаны разрешить укладку трубопроводов, при соблюдении определенных требований экологии, а также безопасности судоходства", - пояснили в компании.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет Балтийским морем, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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