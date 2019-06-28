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Отзывает заявку: Россия внезапно отказалась от маршрута "Северного потока-2"

26.2тЧитать материал на украинском

Российская компания Nord Stream 2, которая строит газопровод в обход Украины "Северный поток-2", отзывает заявку от 2017 года по южному маршруту в территориальных водах Дании.

Такое заявление сделали в компании. Отмечается, что речь идет об основном маршруте газопровода. На такие меры российская компания пошла из-за невозможности согласовать с властями Дании прокладку "Северного потока-2" в их территориальных водах.

Как указано, Nord Stream 2 продолжит работу с Данией по двум другим маршрутам после отзыва одной заявки. Всего в Датское энергетическое агентство было подано три заявки по разным маршрутам.

"Северный поток - 2" отозвал свою заявку на прохождение через датские территориальные воды к югу от острова Борнхольм, тем самым прекратив более чем двухлетнюю процедуру", - говорится в сообщении.

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"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

Как пояснил глава Nord Stream 2 AG Матиас Варниг, компания чувствовала необходимость в таком шаге, так как "бывшее правительство Дании не давало никаких признаков принятия решения".

Заявки по двум другим маршрутам все еще находятся на рассмотрении. Одна из заявок, по маршруту к северо-западу от острова Борнхольм, была подана в августе 2018 года. Другая заявка была подана в мае этого года по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

"Оба этих маршрута проходят только через исключительную экономическую зону (ИЭЗ), вне территориальных вод Дании. Соответственно, в отношении данных маршрутов, рекомендация министра иностранных дел не требуется; решение о согласии по определенному маршруту должно быть выдано исключительно по итогам открытого процесса рассмотрения заявки в соответствии с Конвенцией по морскому праву Организации Объединенных Наций (UNCLOS). В соответствии с данной Конвенцией компетентные органы обязаны разрешить укладку трубопроводов, при соблюдении определенных требований экологии, а также безопасности судоходства", - пояснили в компании.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет Балтийским морем, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд куб. м газа в год. Две нитки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Отзывает заявку: Россия внезапно отказалась от маршрута "Северного потока-2"

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Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
РоссияСеверный поток - 2
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Kom AV
Kom AV
Это всего лишь значит, что Дания осталась без бабла за транзит. И то что вступает в строй проект который чуть дороже, но через Германию. Вот и всё. Скорей всего задержка будет не более двух месяцев. Настало время или туда, или сюда. Решили что пускай чуть дороже, но верней. Но боюсь Дании это аукнется более дорогим газом, свой то кончается, уже скоро для внутренних нужд не хватит, не то что на экспорт.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Вслед за Булгарией и Укроиной, Дания осталась без газа. Американский сжиженный в два раза дороже уже спешит на помощь.
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Александров Сергей
Александров Сергей
В конце 18-ого года англичане стали прицениваться к грядущему " германскому газу". Так вот, может из-за "брексита", а может и нет, но тевтоны им выставили такой прайс, что дешевле было в Лондоне с киркой найти этот газ!
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