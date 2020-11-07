Ответственность за убытки государственных энергокомпаний лежит на НКРЭКУ – ВСК

Злоупотребление руководства НКРЭКУ стало одной из причин миллиардных убытков государственных энергетический компаний. Об этом со ссылкой на данные Временной следственной комиссии в эфире телеканала "Украина 24" сообщил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Председатель НКРЭКУ , его брат имеет фирму, и антикоррупционные органы на это закрывают глаза. Нет, так не будет. Такие люди должны быть убраны из власти и не мешать работать украинским государственным и другим предприятиям, чтобы они получали доходы и наполняли бюджет", - заявил Наливайченко.

По его словам, именно коррупция в НКРЭКУ привела к рекордным убыткам государственных энергокомпаний, в первую очередь "Энергоатома" и "Укрненерго".

"Энергоатом" за 9 месяцев 2020 получил 5,3 млрд грн убытков, "Укрэнерго" - 28,6 млрд грн.

Напомним, в начале октября НАЗКначало антикоррупционную проверку головы НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов.

Основанием стали опубликованные временной следственной комиссией Верховной Рады данные о семейном энергетический бизнес у Валерия Тарасюка.

В частности, родной брат председателя НКРЭКУ руководит трейдером электрической энергии, который в течение года был контрагентом ряда государственных компаний – "Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" – и в ежедневном режиме торговал электрической энергией. Кроме того ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка в сферах наружного освещения и изготовления металлоконструкций.

Также Окружной админсуд Киева в октябре начал слушание дела об увольнении Тарасюка.

Коррупционный скандал вокруг головы НКРЭКУ происходит на фоне критики действий регулятора со стороны ЕС. Так в конце октября подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на энергорынке на комиссию положил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.