"Отстоял интересы Украины": "Укроборонпром" окончательно победил в суде Россию

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд отменил взыскание в размере более 2 млн грн с "Красиловского агрегатного завода" в пользу российского МиГ.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", в структуру которого входит завод. Отметим также, что самолетостроительная корпорация МиГ входит в состав "Объединённой авиастроительной корпорации", 100% акций которой принадлежит России.

"В иске российской компании к украинскому оборонному предприятию полностью отказано. Решение принято судом 27 июня", - говорится в сообщении.

Российское предприятие пыталось отсудить у "Красиловского агрегатного завода" 5 млн руб (более 2 млн грн). Компания обратилась в суд из-за "ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного между сторонами контракта". Договор компании заключили в конце 2013 года.

В "Укроборонпроме" утверждают, что решение противоречит указу президента о введении в действие решение СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Указанным указом АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", была включена в список юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции) в соответствии с требованиями закона "О санкциях", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд первой инстанции - Хозяйственный суд Хмельницкой области - в апреле 2019 года поддержал страну-агрессора. "Укроборонпром" подал апелляцию.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!