Зеленский впервые отреагировал на скандал с Гончаруком

Президент Владимир Зеленский поставил правоохранительным органам требование за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьера Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", – подчеркнул Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующее задание глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Кроме того, Зеленский отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", – отметил президент.

Встреча премьера Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины Facebook НБУ

Зеленский также потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

По его словам, несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, поскольку это вопрос национальной безопасности.

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