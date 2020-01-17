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17 января • обновлено в 14:38
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Зеленский впервые отреагировал на скандал с Гончаруком

14.3т
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Президент Владимир Зеленский поставил правоохранительным органам требование за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьера Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", – подчеркнул Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующее задание глава государства поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

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Кроме того, Зеленский отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", – отметил президент.

Встреча премьера Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины

Встреча премьера Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины

Facebook НБУ

Зеленский также потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

По его словам, несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Президент Владимир Зеленский впервые отреагировал на скандал с премьер-министром Алексеем Гончаруком

Президент Владимир Зеленский впервые отреагировал на скандал с премьер-министром Алексеем Гончаруком

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.

  • Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.

  • Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

  • В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".

  • Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.

  • В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".

  • Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.

  • Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.

  • После этого премьер написал заявление об отставке и передал его президенту.

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Офис президента
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Фесенко Александр
Фесенко Александр
Главное в расследовании, не рыть глубоко, что бы на себя не выйти))), ну или на патрона своего, ИВК.
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Чумак Олег
Чумак Олег
Влада дебілів, або дебільна влада, Коломой іх пише і розводить як лохів. Де СБУ? Ця типу влада абсолютно некомпетентна, кожного дня якась лажа. так враження що краіну спеціально дискредитують і розвалюють з середини
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Вова ,это уже традиция. )
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