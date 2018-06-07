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Отставка Данилюка: украинцы предложили, что делать с министром

1.1тЧитать новость на украинском

Увольнение министра финансов Александра Данилюка, представление на отставку которого накануне внес премьер Владимир Гройсман, поддерживает большинство читателей OBOZREVATEL.

В частности, согласно проведенному нами опросу, 66% респондентов убеждены, что отправить Данилюка в отставку стоило давно, поскольку тот не оправдал ожиданий и "увяз" в скандалах.

Только 17% опрошенных считают, что Данилюка нужно оставить в качестве главы Министерства финансов, так как он является эффективным министром.

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Еще 16% читателей отмечают, что с отставкой министра стоит повременить, поскольку достойных кандидатов на замену нет.

OBOZREVATEL

Участие в опросе OBOZREVATEL приняли 3300 человек.

Напомним, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивные документы, которые доказывают, что Данилюк не только не оставил свой бизнес, но еще и сохранял британский паспорт минимум до 2015 года, нарушив закон.

Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Объект
Министерство финансов
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