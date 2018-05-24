Отстает от Украины: в России рассказали о проблемах с экономикой

Россия без структурных реформ не сможет выполнить майский указ президента Владимира Путина, который потребовал, чтобы экономика страны росла быстрее, чем в мире в среднем.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, ВВП РФ в 2018–2019 годах вырастет до 1,7%, сообщают "Ведомости".

В то же время прогноз для Украины более утешительный – в этом году динамика ВВП составит 3,2%, а в следующем – 3,3%. При этом МВФ ожидает, что мировая экономика за этот период вырастет на 3,9%.

Новости Порошенко рассказал об успехах экономики Украины

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров отмечает, что в России никто не ждет сильного прорыва в сторону быстрого экономического роста.

"С 2000 годов ВВП рос благодаря двум факторам: наращиванию производства на имеющихся мощностях и целенаправленной политике правительства – повышению зарплат в госсекторе. Ни то, ни другое больше не работает", – сетует Тихомиров.

При этом главный экономист Альфа-банка в России Наталия Орлова отмечает, что рост экономики страны ограничивают нехватка инвестиций, трудовых ресурсов и производительности труда.

"Инвестиции в основном приходятся на государственные проекты и люди заняты преимущественно в госсекторе. МВФ не зря упоминает санкции, экономический рост – вопрос не только экономических реформ, но и политического выбора, – резюмировала Орлова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предрекли резкий рост экономики.