Отстаем от плана: в Украине сократились поступления в госбюджет

Доходы госбюджета Украины по итогам первого полугодия составили 463,18 млрд грн, что демонстрирует отставание от плана на 3,1%.

По данным Государственного казначейства, в сравнении с с показателем первого полугодия 2017 года достигнут рост доходов на 13,7%.

Поступления в общий фонд за январь-июнь 2018 года составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше показателя января-июня прошлого года.

В июне доходы госбюджета составили 79,33 млрд грн, что на 10,98 млрд грн, или на 12,2% меньше планового показателя.

По сравнению с июнем прошлого года поступления возросли на 10,19 млрд грн (14,7%).

Налоговые поступления за шесть месяцев 2018 года принесли бюджету 190,22 млрд грн, что на 1,96 млрд грн, или на 1% , больше планового показателя, тогда как таможенные – 150,07 млрд грн, не дотянув 5,07 млрд грн, или 3,3% до плана.

В Государственной фискальной службе невыполнение плана по доходам объясняют более высоким курсом гривни по сравнению с прописанным в госбюджете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Государственный бюджет Украины поступила рекордная сумма за всю историю Украины.