Оценки АМКУ по делу Бурштынского энергоострова поверхностные и популистские – CEO D.Trading

Сделанные Антимонопольным комитетом (АМКУ) выводы по делу функционирования энергоострова Бурштынской ТЭС поверхностны и имеют заказной характер.

Такую оценку действиям комитета дал генеральный директор компании D.Trading Виталий Бутенко, которую АМК обвинил в злоупотреблениях.

"В вопросах функционирования рынка электроэнергии Украины АМКУ не хватает технического и профессионального понимания этих рынков. Оценки, которые сделал АМКУ, были очень поверхностными, противоречивыми и больше напоминали политическое ток-шоу, чем глубокое рыночное исследование и анализ", – написал Бутенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, общение с представителями комитета подтвердило слабый уровень понимания процессов в энергетической отрасли и недостаток базовых знаний рынке.

"К сожалению, решение АМКУ не имеет ничего общего с европейскими практиками исследования рынков. Было понятно, что АМКУ даже не пытался их использовать. Почему? Вопрос к ним", – добавил Бутенко.

По его словам, подобным образом работу АМКУ оценивают и международные инвесторы.

"Такие выводы не являются субъективными. Их можно услышать и от международных инвесторов, которые либо уже судятся с АМКУ, в частности, в международных судах, или отказались от идеи заходить на украинский рынок из-за чрезмерной зарегулированности и непредсказуемости", – подытожил Бутенко.

Напомним, что 15 декабря Антимонопольный комитет решил взыскать с компаний группы ДТЭК 275 млн грн, обвинив их вроде в злоупотреблениях в энергоострове Бурштынской ТЭС. В компании назвали решение предвзятым и необоснованным и заявили о намерении обжаловать его в суде.