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Отравит Европу: Польша резко выступила против "Северного потока-2"

2.8тЧитать новость на украинском

Проект газопровода "Северный поток-2" может стать новым российским гибридным оружием, нацеленным против Евросоюза и НАТО.

Данное заявление на Парламентской ассамблее НАТО сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает wPolityce.

"Северный поток 2" представляет собой угрозу для энергетической безопасности и единства Европы. Это новое гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО", - сказал министр.

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По его словам, проект является "отравленной пилюлей" для европейской безопасности.

Моравецкий подчеркнул, что предыдущий газопровод "Северный поток" позволил РФ накопить средства для агрессии против Украины и Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дипломат указал геополитический подтекст "Северного потока-2".

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Темы
Северный поток-2Холодная война между Западом и Россией
Место
Польша
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