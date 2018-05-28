Отравит Европу: Польша резко выступила против "Северного потока-2"

Проект газопровода "Северный поток-2" может стать новым российским гибридным оружием, нацеленным против Евросоюза и НАТО.

Данное заявление на Парламентской ассамблее НАТО сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает wPolityce.

"Северный поток 2" представляет собой угрозу для энергетической безопасности и единства Европы. Это новое гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО", - сказал министр.

По его словам, проект является "отравленной пилюлей" для европейской безопасности.

Моравецкий подчеркнул, что предыдущий газопровод "Северный поток" позволил РФ накопить средства для агрессии против Украины и Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дипломат указал геополитический подтекст "Северного потока-2".