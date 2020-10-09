Отопительный сезон в Украине начнется через пару дней, – Шмыгаль

В Украине до начала отопительного сезона 2020-2021 остались считанные дни.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 9 октября. По его словам, страна полностью готова к этому.

"Остались буквально считанные дни. Накоплены запасы угля и газа в достаточных объемах. Запасы угля – 2,9 млн тонн, что вдвое больше, чем в прошлом году. Запасы газа – 27,7 млрд кубов, что тоже рекордный уровень за последние годы", – пояснил глава правительства.

Он отметил, что готовность домов и котельных к запуску отопления уже более 95%.

"Украинцы получат тепло в свои дома вовремя. Ответственность за срыв понесут местные администрации, правительство будет следить за процессом. В этом году проблем с отопительным сезоном не будет", – заключил Шмыгаль.

В частности, правительство приняло решение, которым позволит людям в негазифицированных домах не переплачивать за потребленную энергию.

"Сегодняшним решением правительство поручило Госэнергонадзору обеспечить выдачу актов о подтверждении факта отсутствия газификации многоквартирных домов и отсутствия в указанных домах системы централизованного теплоснабжения. Это постановление позволит людям, у которых не подведен газ или отсутствует система централизованного отопления, не переплачивать в этом отопительном сезоне за потребленную энергию", – прояснил премьер.

Ранее OBOZREVATEL писал, при каком условии в Украине начнется отопительный сезон.

Напомним, что в Украине в новом отопительном сезоне изменились правила предоставления субсидий. Главное новшество – получателям помощи придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, а не 15%, как было раньше.