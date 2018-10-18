Отопительный сезон в Украине: кому придут рекордные платежки

Украинцы, которые живут в многоэтажных домах без счетчиков и индивидуальных тепловых пунктах, вынуждены будут отдавать за отопление рекордные суммы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Тариф поставщика обычная многоэтажка изменить не может, однако повлиять на суммы в платежках относительно легко. Самый простой шаг – установить домовой счетчик тепла. Энергоаудитор Александр Яцко рассказывает: в среднем в домах с приборами учета платят на 20-30% меньше. Поэтому в первую очередь необходимо проверить, если ли у вас домовой счетчик.

Второй шаг – установка индивидуального теплового пункта (ИТП) с автоматическим погодным регулированием. Он позволит не просто правильно учитывать, сколько на самом деле Гкал потратил дом, но и регулировать потребление.

"Загляните в свой подвал. Что там происходит? Как работает ИТП с автоматическим погодным регулированием? Если температура на улице повышается, например, до 15 градусов тепла. Уже нет смысла подавать на дом столько же Гкал, как и при 2 градусов тепла ночью? В таком случае днем ИТП снижает температуру теплоносителя, а ночью – повышает. Это позволяет значительно сократить расходы. Я бы сказал, что экономия может составить около 20%. Буквально за два сезона ИТП полностью окупится", - рассказывает Александр Яцко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 15 октября начинается отопительный сезон. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, власть на местах может принимать решение о старте подачи отопления в доме, учитывая реальные погодные условия.