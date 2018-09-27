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МирСпорт

Отопительный сезон в Украине: когда начнется и кто в зоне риска

1.3тЧитать материал на украинском

В Украине отопительный сезон должны начинать после того, как температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла как минимум три дня. В некоторых городах оно может стартовать раньше 15 октября.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Старт отопительного сезона дает местная власть. Причем, как ежегодно отмечают в Кабмине, мэры несут уголовную ответственность за срыв отопительного сезона.

Украина уже готова к отопительному сезону, заявил премьер Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Раде. "Я несколько лет работаю и слышу, что не начнется отопительный сезон. Забудьте об этом и не пугайте людей. Украина готова к отопительному сезону. Ответственность за своевременный пуск несут муниципалитеты", - сказал Гройсман.

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Правда, в Киеве до сих пор будущий поставщик тепла и горячей воды не подключен к газу, а значит, физически не может генерировать тепло. А в целом ряде городов до сих пор не решили вопрос погашения задолженности перед "Нафтогазом". По словам вице-премьера Геннадия Зубко, проблемы также есть в селе Коцюбинское, городах Шепетовка и Смела.

Еще один вопрос – поставщики до сих пор не знают, что будет с тарифом на газ, а, значит, не могут даже предполагать, сколько будет стоить их услуга зимой. Если голубое топливо подорожает на 23,5%, стоимость отопления в среднем должна прибавить около 16,5%. Судя по практике прошлых лет, отопление, вероятнее всего, в большинстве городов стартует в первой половине октября, в отдельных районах – после 15 октября.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине могут ввести второй тариф на отопление.

Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Объекты
теплотарифы
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чорний Жупан
чорний Жупан
Зрадна новина, тому ее ночью подают, щоб рогули не заподозрили неладное
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