Отопительный сезон в Украине: где еще не дали тепло

В Украине по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Однако на юге страны, в частности в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В Одессе и Запорожье подключены только 5-10% зданий.

"По поводу технической готовности, то по информации из регионов, жилой фонд и коммунальные предприятия теплоснабжения на 100% готовы к осенне-зимнему периоду", – сообщила заместитель министра Наталья Хоцяновская.

По состоянию на 26 октября из 81 637 жилых домов, подключены к теплу 37 220 домов (45,6%), а из 31 521 объектов социальной сферы отапливается 17 907 заведений (56,8%).

Из них – 8 619 детсады (66,6%), 7 459 школы (47,7%) и 1 829 учреждений здравоохранения (62,2%).

На 100% подключен жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ривненской, Черниговской и Житомирской областях этот показатель на уровне 97-99,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и после начала отопительного сезона. Подать заявление на получение выплат можно до 15 декабря.