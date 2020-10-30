Отопительный сезон под угрозой срыва: "Нафтогаз" выступил с заявлением

"Нафтогаз" сообщил, что старт отопительного сезона в 24 населенных пунктах Украины под угрозой срыва из-за критических долгов производителей тепла.

"Предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов. Об этом свидетельствуют оперативные данные НАК о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств", – сообщила пресс-служба национальной акционерной компании.

Должниками остаются в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

"Нафтогаз" призвал учредителей соответствующих предприятий теплокоммунэнерго, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Однако на юге страны, в частности в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался.