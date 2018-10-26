Отопительный сезон 2018: Зубко пояснил, почему тепло включили не всем

В Украине на данный момент 45% жилых домов уже подключено к отоплению. Для остальных украинцев отопительный сезон пока не начался из-за недостаточно низкой температуры на улице.

С таким заявлением выступил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в эфире телеканала "Прямой". Он также подчеркнул, что с начала запуска отопительного сезона уже успели подключить 60% социальной инфрастурктуры, передает пресс-служба министерства.

"Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался и, в первую очередь, это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного более высок, чем в Киеве", - отметил он.

По словам Зубко, всего в Украине более 15 тысяч школ, 18 тысяч детских садов и около 2 тыс 712 больниц, которые требуют централизованного отопления. В жилом секторе - 82 тыс. домов.

Он также подчеркнул, что в 2018 году в случаях несвоевременного начала отопительного сезона на местах к органам местного самоуправления будут применяться жесткие санкции.

"Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела. Мы будем обращаться к прокуратуре относительно случаев служебного несоответствия и бездеятельности на местах", - заключил Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в Украине официально стартовал отопительный сезон. Сначала горячие батареи появились у жителей Киева, Львова, Винницы и Броваров Киевской области.

Отметим, что подключение жилых домов к отоплению начинается с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки минимум +8 градусов и держаться на таком уровне не менее трех дней.