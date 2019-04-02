Отношения с Россией: Moody’s дало прогноз на случай победы Зеленского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет более лояльным к России в случае победы на выборах, чем действующий глава государства Петр Порошенко, однако отношения между странами не изменятся.

Такой вывод озвучили аналитики международного рейтингового агентства Moody's, передают "РИА Новости".

"Полное сближение с Россией маловероятно. Нормализация отношений, вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы", – сказано в отчете Moody's.

Владимир Зеленский Politeka

Аналитики считают, что политика Зеленского может оказаться более примирительной, однако он не признает "Л/ДНР" и аннексию Крыма. При этом, они также уверены, что кандидат в президенты будет поддерживать ориентированную на Европу внешнюю политику.

"Между Киевом и Москвой останутся принципиальные расхождения по Крыму и Донбассу, что сделает невозможным полную отмену взаимных санкций", – подчеркнули в Moody's.

Moody's nb.kz

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