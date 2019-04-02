Отношения с Россией: Moody’s дало прогноз на случай победы Зеленского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет более лояльным к России в случае победы на выборах, чем действующий глава государства Петр Порошенко, однако отношения между странами не изменятся.
Такой вывод озвучили аналитики международного рейтингового агентства Moody's, передают "РИА Новости".
"Полное сближение с Россией маловероятно. Нормализация отношений, вероятно, не будет обсуждаться, и торговые ограничения будут сохраняться по обе стороны границы", – сказано в отчете Moody's.
Владимир Зеленский
Politeka
Аналитики считают, что политика Зеленского может оказаться более примирительной, однако он не признает "Л/ДНР" и аннексию Крыма. При этом, они также уверены, что кандидат в президенты будет поддерживать ориентированную на Европу внешнюю политику.
"Между Киевом и Москвой останутся принципиальные расхождения по Крыму и Донбассу, что сделает невозможным полную отмену взаимных санкций", – подчеркнули в Moody's.
Moody's
nb.kz
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Во второй тур, который назначен на 21 апреля, прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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