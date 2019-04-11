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Отмывали российские деньги: крупнейшие банки США погрязли в новом скандале

1.3тЧитать материал на украинском

В США возник очередной скандал с отмыванием российских денег. Три крупнейший банка — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов, чтобы исключить возможное отмывание средств.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций, передает Lenta.ru. Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтоном деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.

Отмывали российские деньги: крупнейшие банки США погрязли в новом скандале

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"Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках", — пояснила Уотерс.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзьям Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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Место
СШАВашингтон
Теги
СШАРоссиябанк
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
После первого абзаца ...второй читать...значит быть украинским дауном
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