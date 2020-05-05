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5 мая • обновлено в 17:55
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Миллионы Тимошенко и Власенко имеют признаки легализации средств или внешнего финансирования – юрист

7.9т
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Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко и ее однопартиец Сергей Власенко, которые получили от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP 148 и 133 млн грн соответственно, должны публично объяснить, кто и за что сделал им такой перевод. При этом подобные "аномальные" платежи имеют признаки легализации средств или внешнего финансирования.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "Это может быть внешним финансированием, может быть легализацией средств, которые ранее были выведены за границу. К примеру, предположим, что годами выводятся суммы на офшорные счета, но потом их же нужно вернуть в Украину и легализовать. Учитывая, что это произошло таким образом, можно предположить, что была необходимость провести это срочно. Есть десятки способов завезти деньги в Украину, но, может, тут помешал карантин, а деньги нужны уже сейчас и в таких объемах", – предполагает Кравец.

"Есть десятки способов завести деньги в Украину, но, может быть, тут помешал карантин, а деньги нужны уже сейчас и в таких объемах", – предполагает Кравец.

Миллионы Тимошенко и Власенко имеют признаки легализации средств – юрист

Адвокат добавляет: без конкретных документов тяжело дать оценку, откуда появились такие выплаты. Однако Кравец уверен – это "аномальные выплаты" даже для американских компаний, и Тимошенко с Власенко обязаны объяснить своим избирателям, кто и за что сделал им такой перевод.

"Как Власенко, так и Тимошенко должны публично дать объяснение. Исключительно с политической точки зрения. С точки зрения закона, они отобразили суммы, скорее всего, уплатили налоги", – добавил Кравец.

Напомним, Юлия Тимошенко прокомментировала выплату на своей странице в Facebook. Однако ситуацию это не прояснило. Так, политик утверждает, что раскрывать детали ей нельзя, мол, запрещает закон. "Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США юридических ограничений по делу", – написала она на своей странице в соцсети.

Экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале предполагает: Тимошенко пока не знает, как правильно скоммуницировать данный вопрос. Вопреки большому штату пресс-службы, она оказалась не готова дать ответ на вопрос общества, о чем идет речь.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Reid, Collins, Tsai LLP – достаточно известная в США юридическая компания.Она, к примеру, в 2012 году подала иск на $100 млн против певицы Шакирыот имени ее бывшего парня Антонио де ла Руа.

  • Согласно декларации, Власенко получил средства от компании Reid, Collins, Tsai LLP тремя траншами: два раза по 57 млн и один раз – 19 млн. Каким образом украинский нардеп смог столько заработать, неизвестно.

  • Юлия Тимошенко получила от американских юристов эквивалент 148 миллионов 345 тысяч грн. Информацию о том, о какой компенсации идет речь и кто компенсировал деньги Тимошенко, в публичных источниках разыскать не удалось.

  • Сам Власенко отвечать на вопросы журналистов отказался.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
карантин
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Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий коррумпированный режим.
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Korn Val
Korn Val
Баба юля зрозуміла, что президентом ей уже не стать. Поэтому пора подумать о себе, любимой. Легализовать всё нажитое непосильным трудом. Ещё бы Героя Украины, а то что, Шахтёрская Слава III степени....
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Экономика

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