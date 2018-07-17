"Отмените "Северный поток-2?" "Натофтогаз" отреагировал на слова Путина по транзиту

На данный момент два спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже урегулированы, однако Россия не выполняет решения.

Об этом заявил на своей странице в Facebook главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, отвечая президенту России Владимиру Путину на его заявление о транзите газа через Украину.

"Два спора (в отношении контракта на поставку газа и контракта на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже были урегулированы в Стокгольском арбитраже. Проблемы "лишь" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж", - подчеркнул он.

Витренко также добавил, что "Нафтогаз" готов урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым недавно обратились в Стокгольмский арбитраж.

"Если этот спор мы будем "регулировать" в арбитраже, то его практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года", - отметил главный коммерческий директор.

При этом он не уверен, что "Газпром" и Германия будут готовы приостановить строительство Северного потока-2 до окончания нового арбитража.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома "недобросовестной конкуренцией.