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МирСпорт

"Отмените "Северный поток-2?" "Натофтогаз" отреагировал на слова Путина по транзиту

3.3тЧитать новость на украинском

На данный момент два спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже урегулированы, однако Россия не выполняет решения.

Об этом заявил на своей странице в Facebook главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, отвечая президенту России Владимиру Путину на его заявление о транзите газа через Украину.

"Два спора (в отношении контракта на поставку газа и контракта на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже были урегулированы в Стокгольском арбитраже. Проблемы "лишь" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж", - подчеркнул он.

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Витренко также добавил, что "Нафтогаз" готов урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым недавно обратились в Стокгольмский арбитраж.

"Если этот спор мы будем "регулировать" в арбитраже, то его практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года", - отметил главный коммерческий директор.

При этом он не уверен, что "Газпром" и Германия будут готовы приостановить строительство Северного потока-2 до окончания нового арбитража.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова главы Белого дома "недобросовестной конкуренцией.

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на Обозревателе.

Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Объекты
ГазпромНафтогаз Украины
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
На как не пойму, вальцман остаточно прощавай три года назад сказал и снял свидомых с газовой иглы
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы, зачем вам сдался ахрессорский газ? Покупайте сжиженый у заокеанских хозяев и вам, возможно, зачтется. Где нибудь лишнюю обгрызанную кость, глядишь, подкинут.
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