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Отменить налоги ''евробляхерам'': стали известны нюансы нового законопроекта

1.3тЧитать материал на украинском

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект об освобождении от уплаты налогов волонтеров, которые ввозили автомобили на иностранной регистрации для передачи военным на Донбасс, позволит более прозрачно прописать уже существующие нормы.

Об этом ObozTV рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. Он уточнил, что возможность такой передачи "еврономеров" без налогообложения существовала и раньше.

"Было даже выступление директора площадки СЕТАМ, который говорил, сколько конфискованных или признанных бесхозными автомобилей уже были переданы в ВСУ. Этим новым законом просто будут более четко установлены нормы законодательства, которые позволяют проводить такие процедуры", – пояснил Назаренко.

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Под прицелом мошенников: у ''евробляхеров'' появились новые проблемы

"Вопрос в том, что мошеннические схемы возможны. Даже прямую норму закона мошенники будут как-то по-своему трактовать, но это будет нарушением закона и для этого существуют правоохранительные органы", – подытожил он.

Отменить налоги ''евробляхерам'': стали известны нюансы нового законопроекта

Как сообщал OBOZREVATEL, в словацком селе Вубля, которое находится недалеко от границы с Украиной, под открытым небом обнаружены более сотни подержанных автомобилей с иностранной регистрацией. До этого сами украинцы на границе признавались: едут, чтобы оставить свои евробляхи за границей.

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Темы
Авто на еврономерахПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Олег Назаренко
Место
Украина
Теги
ЕврономеразаконопроектВерховная Рада Украины
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