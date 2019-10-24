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24 октября • обновлено в 15:07
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"Отменили бюрократические преграды": Гончарук рассказал о прорыве для бизнеса в Украине

1.3т Читать материал на украинском

Кабинет министров отменил около 20 актов, которые создавали бюрократические преграды для бизнеса в Украине.

"То, на чем я всегда акцентирую внимание представителяй бизнеса – государство для них должно быть предсказуемым! Законодательство не должно создавать барьеры и лишние бюрократические преграды для бизнеса", – написал в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, правительство приняло следующие решения:

  • упростить порядок регистрации иностранных представительств в Украине;

  • отменить коррупционное поле при выдаче специальных разрешений на пользование недрами. Отныне эти разрешения будут выдаваться на электронных аукционах;

  • отменить контрольные марки (голограммы) на диски с фонограммами, видеограммами, базами данных. Сами по себе эти марки не гарантировали защиту от контрафактной продукции, особенно через интернет;

  • отменить дублирование регуляторных актов в сфере розничной торговли алкоголем. Это уничтожит коррупцию в сфере, а бизнес сэкономит около 1,5 млн грн/год.

"Мы выбрали сложный путь. Чтобы все воплотить в жизнь, нам нужен не один год", – резюмировал Гончарук.

Кабинет министров отменил около 20 актов, создавали бюрократические преграды для бизнеса в Украине

Кабинет министров отменил около 20 актов, создавали бюрократические преграды для бизнеса в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%, свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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