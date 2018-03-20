Отмена рейсов и отказ от перевозки: украинцам рассказали о компенсации от авиакомпаний

МАУ и другие европейские авиакомпании выплачивают компенсации за отмену/задержку своих рейсов или за отказ от перевозки пассажиров из-за недостатка количества мест на борту воздушного судна.

"Это они делают по требованию законодательства ЕС и Украины и для получения компенсации нужно только подать обращение на их е-mail", – написал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его словам, компенсации есть во всех авиакомпаниях Европейского Союза, но они об этом не говорят и прячут информацию на своих сайтах.

Читайте также: Европейская авиакомпания открывает новый рейс из Украины

В частности, в случае отмены рейса пассажиры МАУ могут рассчитывать на возвращение стоимости неиспользованного авиабилета (или его части) или на изменение маршрута следования до пункта назначения.

МАУ также указывает размер финансовой компенсации в размере 250 евро для рейсов дальностью до 1500 км, 400 евро – для рейсов от 1500 до 3500 км, а также 600 – евро для рейсов более 3500 км.

Авиакомпания МАУ имеет право уменьшить размер финансовой компенсации на 50%, если пассажиру предлагается замена маршрута следования до пункта назначения альтернативными рейсами, время прибытия которых не превышает запланированного.

"Вы можете самостоятельно все делать или обратиться к специализированному посреднику, который возьмет с вас 25% из суммы возвращенных средств, но при этом сделает всю работу ", – резюмировал Компаниец.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры рассказали о новых лоукостерах, которые зайдут на украинский рынок.

Как сообщал "Обозреватель", также в Украине назвали сроки запуска первого отечественного лоукостера.