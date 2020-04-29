Появились детали инцидента с отмененным самолетом заробитчан в Лондон
Украинские заробитчане, которые должны были вылететь в Лондон на отмененном за несколько часов до вылета самолете МАУ, продолжали находится в аэропорту "Борисполь" аж до вечера.
Об этом 29 апреля сообщила корреспондентка издания "Громадське" в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз). Добавим: в результате в 21:35 рейс таки вылетел.
Валентин из Николаева, который должен был полететь в Великобританию, рассказал, что люди узнали об отмене рейса за час до предполагаемой отправки. Он отметил, что не планировал возвращаться в свой город.
Другой мужчина рассказал, что находился в аэропорту с 6 часов утра. Он также надеялся вылететь из Киева. По словам заробитчан, они должны работать на ферме.
Мужчина из Луганской области рассказал, что он, как и многие заробитчане, потратил на поездку в Борисполь последние деньги. Об отмене своего рейса украинец узнал из новостей. "Они все здесь будут сидеть до последнего", – сказал он.
Напомним, вылет рейса должен был состояться в 12:40 29 апреля. Как пояснила авиакомпания, перелет был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за границей.
Как писал OBOZREVATEL, в МАУ заявили, что запрет от Госавиаслужбы на вылет рейса с украинцами в Лондон был получен за два часа до времени отправки.