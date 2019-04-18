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/Новости экономики

Отмена национализации ПриватБанка: Гройсман сделал резкое заявление

1.3тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил уверенность, что решение суда об отмене национализации ПриватБанка будет обжаловано.

Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Прямой" в четверг, 18 апреля.

"Решение пока не вступило в законную силу, но оно должно быть обжаловано в соответствии с процедурами. НБУ и Минфин уверены в своей позиции", – подчеркнул глава правительства.

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Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Экономичная правда

Премьер-министр также отметил, что речь идет в первую очередь о сохранении средств вкладчиков и государственных ресурсов.

"Решение Совета национальной безопасности и обороны по решению Национального банка как раз предусматривало то, чтобы спасти и докапитализировать банк государством для того, чтобы обеспечить стабильность денег вкладчиков. Это и было сделано", – пояснил он.

"Я не хочу ничего политизировать в этом вопросе, никакой политики. Есть решение суда, будет соответствующее обжалование соответствующими органами, в том числе и Нацбанком, так как он есть регулятором банковской системы", – заявил Гройсман.

По его словам, на данный момент ПриватБанк находится в хорошем состоянии и стабильно функционирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальном банке Украины не согласились с решением Окружного административного суда Киева, который признал незаконной приватизацию ПриватБанка. НБУ готовится к подаче апелляционной жалобы.

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Зеленский поможет вернуть ПриватБанк Коломойскому.
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