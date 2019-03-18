Отмена наказания за незаконное обогащение: стало известно о последствиях в МВФ

Международный валютный фонд отказал Украине в предоставлении очередного кредита в 500 млн долларов из-за отмены статьи 368-2 Криминального кодекса о незаконном обогащении госслужащих.

Об этом на странице в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. Как отметил он, дыру в резервах НБУ покроют за счет налогоплательщиков.

"Теперь вместо дешевых денег МВФ для покрытия дефицита в резервах Украина будет брать дорогие кредиты в коммерческих банках, выпускать облигации с высокой доходностью, то есть тратить в 3 раза больше средств", — написал журналист.

Так, 12 марта Украина продала на 350 млн долларов облигации займа с обязательством выплачивать 9,75% годовых в валюте. Бутусов подчеркнул, что эти деньги можно было взять по более низкой ставке МВФ в 3%.

Он отметил, что неприкосновенность чиновников и депутатов дорого обойдется Украине. "Это подрыв доверия наших западных партнеров, это конкретные деньги — многие миллионы долларов, которые потеряют украинские налогоплательщики", — подытожил журналист.

minfin.com.ua

Напомним, накануне Международный валютный фонд, посол США и глава представительства ЕС в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с призывом отложить рассмотрение новых 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, пояснив это тем, что все варианты несовершенны, в том числе и президентский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

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