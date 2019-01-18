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Отмена моратория на продажу земли в Украине: названо главное преимущество

1.4тЧитать материал на украинском

Мораторий на продажу земли мешает развиваться сельскому хозяйству Украины. Он не позволяет производить продукцию с высокой добавочной стоимостью.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил заместитель директора исполнительного Центра экономических стратегий Дмитрий Яблоновский. По его словам, это происходит из-за того, что большинство фермеров не желают серьезно инвестировать в землю, которую они только арендуют.

"Если у вас есть земля в аренде на 3-5 лет, вы будете выращивать, допустим, ореховый сад? Будете ли вы инвестировать в систему орошения? Нет. Поэтому, цель открытия рынка – чтобы тот, кто обрабатывает землю, мог её купить", – пояснил Яблоновский.

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Мораторий на землю в Украине: в Раде предупредили о кардинальном шаге

Он уточнил, что открытие рынка не означает мгновенную и массовую распродажу земельных участков. Согласно последним опросам, лишь 8% собственников паев хотят их продать.

"Если бы мы начали эту реформу не сегодня, а например в 2003 году, то мы получили бы определенные результаты только сейчас. Ведь тут тоже надо понимать: если завтра откроется рынок, тем более, на тех правилах, которые предлагаются, с определенными ограничениями... ну, не произойдет чуда за один день", – заверил экономист.

Однако, уверен Яблоновский, постепенно фермеры смогут купить нужную им землю, а собственники паев – многим из которых уже за 70-80 лет – смогут продать свои участки, получить деньги на лечение, ремонт своих домов и т.д.

Отмена моратория на продажу земли в Украине: названо главное преимущество

"И постепенно мы будем двигаться к тому, что у нас фермеры из арендаторов превратятся в хозяев земель. И это постепенное движение позволило бы увеличить инвестиции, расширить горизонт планирования и увеличить добавленную стоимость, о которой так любят говорить политики", – подчеркнул эксперт.

"Мол, "мы экспортируем только зерно, только сырье, давайте экспортировать больше добавленной стоимости". Ну так давайте создадим для этого стимулы, чтобы инвестировать в переработку. А для этого нужно, чтобы тот, кто обрабатывает землю, имел право собственности на неё, а не был просто арендатором", – подвел итог экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Верховная Рада приняла решение продлить до 2020 года мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Законопроект №9355-5 поддержал 231 народный депутат.

При этом в конце декабря в Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене голосования за закон о продлении моратория.

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Темы
Мораторий на продажу землиПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Дмитрий Яблоновский
Место
Украина
Теги
мораторий на землюЭкономика Украиныэкономика
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Gabor Istvan
Gabor Istvan
Ну-ну. Впєрьод і с пєснямі. тільки подивіться на досвід сусідньої польщі, на яку в нас всі так моляться. При вступі в Євросоюз все скупили голандці, німці, бельгійці. Невеликих господарств залишили 10%, решта стали великими фермерськими господарствами. Аборигенам залишились нікчемні шматочки землі. До цього ж розпродали всю переробну промисловість, і на сьогоднішній день у польщі підприємств із польским капіталом залишилось "х.й да ни...уя". Підприємства з іноземним капіталом весь прибуток виводять за кордон. податки якщо і платять, то мінімальні (а в переважній більшості мають фантастичні пільги), а за цю всю музику платить пересічний поляк. Ось такий от "розвиток".
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