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В Украине исчезнут книги жалоб: вскрылся важный нюанс новшества

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В магазинах, которые дорожат мнением покупателей, книга жалоб не исчезнет, несмотря на соответствующее решение Кабмина. Это общение продавца с потребителем, который приносит ему деньги.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмеянов. Он добавил, что магазинам лучше решить проблемный вопрос тихо, удовлетворить потребителя и работать дальше, чем выносить вопрос в публичное поле.

"Книга жалоб и предложений не исчезнет из магазинов. Те, кто дорожит мнением потребителя, оставят ее как фирменные стандарты, так же оставят и телефоны "горячей линии". А те, кому все равно, выбросят книгу в помойку. В чем смысл вынесения проблемы в публичное поле? Лучше решить вопрос тихо, удовлетворить потребителя, убрать споры и работать себе дальше", – сказал он.

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Книга жалоб и предложений имеет право на существование, уверяет Несмиянов. В нормальных супермаркетах жалобы поступают на директора и в центральный офис сети, где берут ситуацию на контроль, добавил он.

В Украине исчезнут книги жалоб: вскрылся важный нюанс новшества

"Книга жалоб работает следующим образом – вы пишете, а директор или владелец магазина приходит и видит, какие проблемы есть в магазине и принимает меры. Поэтому это имеет право на существование. Понимаете, нельзя равняться на нечестный бизнес, которому все равно. Потребитель очень важен, он приносит деньги в магазин", – отметил эксперт.

Несмеянов рассказал, что уголок потребителя в любом заведении не отменяли. Там должны быть указаны все данные и номера телефонов контролирующих органов, объяснил он.

"Там также должны быть уставные документы предприятия, потому что сегодня есть режим специальных проверок. Кроме этого в уголке потребителя должен быть закон о защите прав потребителей, постановления Кабмина", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, соответствующее решение об отмене обязательного требования о ведении книги жалоб и предложений для клиентов Кабмин вынес в среду, 6 марта. Министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что книга жалоб – это советский рудимент, который провоцировал злоупотребления со стороны контролирующих органов. По его словам, книга жалоб не является инструментом защиты прав потребителей.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Максим Несмиянов
Место
Украина
Теги
экономикаЭкономика УкраиныКабинет министров УкраиныКабінет міністрів України
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У бандер нацистов за жалобы взрывают людей.
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
В стране под кодовым словом Украина хоть жалуйся хоть пиши не пиши все до сраки бо 5 лет в стране нихера не поменялось нихрена не сделано только одно радует цены ежедневно росту на все зарплата 3.700 где гройсмана 10.000 зарплаты и у кого есть хотелось бы узнать козёл одним слово
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