Отмена блокады Донбасса: всплыл неожиданный нюанс переговоров

Вопрос о снятии блокады с оккупированного Донбасса на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подняли представители ОРДЛО и поддержала делегация Российской Федерации.
Об этом заявил в четверг в Киеве спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает "Интерфакс-Украина".
"На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады инициировали представители ОРДЛО и поддержала в общей форме российская сторона", – сказал он.
Кучма и Сайдик
По словам Сайдика, инициатива шла не от представителя Украины Леонида Кучмы, поскольку последний говорил в целом о комплексе взаимных шагов, связанных с этим вопросом.
"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимная, и он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мероприятий. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", – пояснил Сайдик.
По его словам, причиной возникшего недоразумения является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеуказанных мер, принятых всеми сторонами конфликта".
Кроме того, Сайдик выразил мнение, что все ограничительные меры, введенные с марта 2017 года, сделали свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта.
"Мы (ОБСЕ – Ред.) всегда выступали и выступаем за то, чтобы эту тенденцию разрыва внутри страны было не только прекращено, но и восстановлено ситуацию, которая предшествовала марту 2017 года", – резюмировал спецпредставитель ОБСЕ.
Блокада Донбасса
rbc.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стало известно, что на заседании ТКГ в Минске Кучма предложил снять экономическую блокаду с "Л/ДНР".
Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.
У Зеленского в ответ заявили, что снятие Украиной блокады возможно исключительно в случае возвращения региона в украинское правовое поле.
Вскоре Кучма заявил, что в Украине нет экономической блокады с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.
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