Откуда три миллиона? Очередной "слуга народа" резко обогатился

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Иван Юнаков заработал почти 3 млн грн с октября 2019 года.

Об этом говорится в тексте его декларации, сообщает "Информатор". Согласно документу, нардеп задекларировал доход от отчуждения недвижимого имущества на сумму 2 млн 884 тыс. грн.

Иван Юнаков informator.press

При этом первого октября Юнаков задекларировал доход от отчуждения движимого имущества в размере 925 тыс. грн. Тогда Юнаков, скорее всего, продал свой автомобиль бизнес-класса BMW 520i, предполагает издание

В конце октября Юнаков задекларировал доход, полученный от отчуждения недвижимого имущества в размере 1,51 млн грн. Впоследствии Юнаков также получил доход от реализации недвижимости – 587 тыс. грн.

Издание подчеркивает, что нардеп обладает рядом объектов недвижимости в Киеве и области, поэтому пока неясно, какая именно недвижимость была продана в октябре и ноябре. Также непонятно, о продаже именно которого недвижимого имущества речь сейчас.

За прошлый год Юнаков как частный предприниматель заработал 4,79 млн грн. Также на его счетах хранится 797 млн грн и $250 тыс., которые он, согласно официальной биографии, заработал, работая архитектором.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как депутат парламента от "Слуги народа" Ирина Березовая попала в скандал после того, как выяснилось, что она зарабатывала в Крыму и получила квартиру за 10 млн.

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