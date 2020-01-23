"Откуда деньги?" В поездке "слуг народа" в Давос нашли странности

Поездка украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давос стоила сотни тысяч долларов, однако происхождение этих денег остается загадкой.

Об этом заявил в эфире ObozTV экономист Игорь Гарбарук. По его словам, общество и СМИ должны детально разведать происхождение этих средств.

"Швейцарский франк стоит дороже, чем доллар. Когда нам озвучивают, что проживание там в эти несколько дней стоит порядка 15 тыс. франков, то мы понимаем, что делегация, которая туда едет, может это себе позволить", – отметил экономист.

Как подчеркнул Гарбарук, давосский форум является "тусовкой мультимиллионеров" и, как правило, никаких принципиальных решений во время таких мероприятий не принимается.

"Именно потому вызывает удивление, почему такая огромная делегация поехала с украинской стороны", – заявил он.

"Сначала заявляли, что это официальная делегация Украины. Соответственно, если это официальная делегация, значит это за счет бюджета и налогоплательщиков. Потом поняли, что дразнить общество не нужно, и сказали, что это личные средства. Если же они могут 15-20 тыс. франков потратить за несколько дней, это вызывает еще большие вопросы. Как они будут это вносить в декларации?" – отметил Гарбарук.

"Третья версия, что это деньги каких-то непонятных общественных организаций. Какой-то интересный "дядюшка Сэм" раздает деньги налево и направо, чтобы украинская делегация в два с половиной десятка людей просто съездила, посмотрела на Альпы и послушала разумных людей", – добавил он.

По словам эксперта, украинское общество и СМИ должны разобраться с этим вопросом: "Если государственный чиновник или депутат за непонятно чьи деньги едет на такие мероприятия, это означает, что он выполняет функции лоббизма. Просто так денег никто не дает, просто так никто никого никуда не везет. Украина должна знать, чем мы, как страна и как общество, заплатим за этот вояж в Швейцарию".

Facebook Сержа Сергеева

Как сообщал OBOZREVATEL, на экономический форум в Давос отправилась внушительная делегация украинских нардепов и чиновников. Только от “Слуги народа” поехали 20 депутатов: глава фракции Давид Арахамия, глава партии Александр Корниенко, Марина Бардина, Елизавета Ясько, Евгения Кравчук, Святослав Юраш и другие.

Также в Давосе были замечены представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Наталья Королевская, нардепы от “Голоса” Кира Рудык, Леся Василенко, Юлия Клименко и другие. Среди представителей правительства, помимо премьера, министр финансов Оксана Маркарова, министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждал, что билеты и отель в Давосе народным депутатам Украины компенсировали организаторы форума.

OBOZREVATEL предлагает текстовую трансляцию Всемирного экономического форума.

Также читайте полный текст речи Владимира Зеленского в Давосе.

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