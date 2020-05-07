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7 мая • обновлено в 16:45
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"Открытый" правительством пункт пропуска на границе с Польшей так и не работает

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Пограничный пункт пропуска "Рава-Русская – Гребенне" остается в дальнейшем закрытым, поскольку польская сторона не получала от Украины запроса о его открытии.

Об этом сообщает правительственный портал Польши и пресс-служба посольства Польши в Украине, передает "Главком". Как известно, открытие этого ПП правительство анонсировало в среду, 6 мая, на заседании Кабмина.

"В связи с информацией, которая появляется в СМИ о восстановлении украинской стороной контроля для пропуска через границу в КПП "Рава-Русская – Гребенное", информируем, что в соответствующие органы Республики Польша не поступал ни один запрос по этому поводу", – говорится в сообщении.

Пункт пропуска "Рава-Русская"

Пункт пропуска "Рава-Русская"

В комментарии пресс-службы Министерства инфраструктуры журналистам сообщили, что запрос польской стороне будет отправлен сразу после обнародования правительственного решения, которое ожидается в ближайшее время.

"Вчера правительством было принято соответствующее решение. Как только оно будет обнародовано предусмотренном законодательством способом, польская сторона будет сразу проинформирована", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины 6 мая принял решение, которым восстанавливается работа пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения Рава-Русская и для морского сообщения Скадовский морской торговый порт, временно закрытые в связи с пандемией.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Польша
Тег
Министерство инфраструктуры
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