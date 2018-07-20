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"Открытое небо" с ЕС: в Мининфраструктуры назвали причину задержки

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В Мининфраструктуры пояснили, что Украина до сих пор не подписала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС из-за конфликта между Великобританией и Испанией.

Как пояснил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань в комментарии УНН, причиной спора стало включение или невключение аэропорта Гибралтар.

"Эта вещь затянулась, потом появился Brexit, сейчас оформляется договорный процесс выхода Великобритании из ЕС. Эти вещи не зависят от нас", - добавил он.

По его словам, на данный момент Украина не либарализировала авиасообщение с четырьмя странами Евросоюза.

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"Это Мальта, потому что соглашение с ней не подписано, Бельгия, Франция и Нидерланды. С остальными странами у нас нет ограничений на назначении компании, на частоты. То есть мы работаем с 24 странами в режиме открытого неба. Это что касается доступа. Вторая часть - это вопрос безопасности. Над этим работаем, чтобы имплементировать эти регламенты, технические требования к самолетам", - уточнил Довгань.

Несколько лет назад в правительстве поясняли, что договор о совместном авиапространстве даст возможность Украине привлечь на авиарынок больше перевозчиков и удешевить билеты до $5.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что договор по "Открытому небу" между Украиной и ЕС подпишут весной 2019 года. Это позволит авиакомпаниям свободно работать в украинском и европейском воздушном пространстве.

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Тема
Евроинтеграция
Место
Украина
Объекты
Европейский СоюзУкраина
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