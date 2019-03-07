Открытие IKEA в Украине под угрозой срыва: что произошло

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, не сможет открыть первый магазин в Украине в запланированные сроки.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", ритейлер вынужден скорректировать планы, в связи с тем, что торгово-развлекательный центр Ocean Mall в Киеве изменил сроки ввода в эксплуатацию. Также компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

"IKEA подтверждает свое стремление менять к лучшему повседневную жизнь украинцев, предлагая доступные товары и решения для дома. В связи с задержкой строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволят ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.

ТРЦ Ocean Mall

Как сообщал OBOZREVATEL,в июле IKEA начала набор сотрудников в преддверии открытия первого магазина в Украине. Представители компании уже разместили вакансии на украинском сайте для поиска работы.

В сентябре IKEA подписала договор на аренду помещения для своего первого магазина в Украине со столичным ТРЦ Ocean Mall. Торговый центр планируют открыть в 2019 году рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

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