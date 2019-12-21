Открыли "форточку возможностей": в России раскрыли детали договора с Украиной по газу

Россия и Украина могут в 2024 году вернуться к вопросу о продлении договора на транзит газа в Европу на 10 лет.

Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС. По его словам, существует политическая договоренность о том, что определенный объем газа, несмотря на строительство новых мощностей, все равно будет востребован.

"Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет. Мы рассмотрим этот вопрос в 2024 году, возможность продления на более длительный срок", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности в будущем заключения контракта на 10 лет.

Козак отметил, что РФ и Украина могут вернуться к рассмотрению вопроса поставок газа после новогодних праздников при выполнении условий о транзите. Тариф на транзит газа через Украину будет установлен до конца 2019 года и в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

Козак сообщил, что "Газпром" и Украина согласовали размер оплаты услуг "Нафтогаза" за организацию транзита газа потребителям в ЕС, решение о выплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу Украины" не является уступкой с российской стороны.

В Москве сообщили детали контракта о транзите газа

Он заявил, что Россия и Украина не обсуждали увязку выплат долгов по решению суда Стокгольма и еврооблигациям Киева, поскольку это разные долги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

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