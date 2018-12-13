Отказывают чаще всего: назван важный для работодателей пункт резюме

Упоминание места жительства в резюме может заставить работодателя вам отказать – соискатели из плохих районов имеют меньше шансов на трудоустройство.

Команда научных сотрудников в рамках исследования, организованного журналом Harvard Business Review, сделала по Вашингтону выборку вакансий с низкой зарплатой, сообщает UBR.

Исследователи отправили 2260 резюме от вымышленных людей, где указали отдаленные к месту работы места проживания, а также выбрали особенно бедные районы, в которых жили вымышленные соискатели с хорошим опытом работы.

В итоге 4 из 5 заявителей не получили ответа. Фактически, заявители, которые жили в 10 километрах от работы, получили примерно на треть меньше ответов.

Действия работодателей научные сотрудники объясняют тем, что низкооплачиваемая вакансия, как правило, имеет высокую текучку кадров, а отсутствие человека на его рабочем месте может усугубить ситуацию, потому что работнику приходится долго добираться.

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